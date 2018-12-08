Луценко заявил о завершении экспертизы по делу расстрелов на Майдане

Фото: Юрий Луценко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Луценко анонсировал передачу материалов в суд на начало 2019 года

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что генпрокуратура завершила экспертизу по делу о преступлениях во время Революции достоинства на Майдане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Интер.

Луценко рассказал, что экспертиза была завершена относительно тех лиц, которые, за версией следствия, отдавали приказ стрелять по протестующим на Майдане.

"В начале следующего года мы завершим следствие, сможем показать обществу, подозреваемым, а позже и обвиняемым, доказательства того, что именно Янукович, Захарченко, Якименко, Шуляк, соответственно, президент, руководитель СБУ, МВД, Внутренних войск и их подчиненные отдали преступные приказы, за которые на Майдане погибли более 100 человек, более полутора тысяч были ранены", - рассказал генпрокурор.

Луценко считает, что это может стать "самым ожидаемым процессом за эти годы".

"Беженцы не просто сбежали в Россию, а перед этим уничтожили всю переписку, все серверы. Тем не менее, следователи смогли установить факты, доказательства, опросить тысячи людей, дать фактаж, который, по заключению экспертизы, имеет причинно-следственную связь со смертями на Майдане", - сообщил Луценко.

Напомним, ГПУ направила в суд обвинение против экс-милиционера за избиение студента. Подозреваемый обвиняется в превышении власти и необоснованном задержании в январе 2014 года на Подоле города Киева одного из студентов, что было сопровождено применением насилия и причинением телесных повреждений.