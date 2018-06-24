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Луценко вчинив багато незаконних дій, - Горбатюк

НовиниПолітика    24.06.2018 - 00:41
Фото: Сергій Горбатюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Сергій Горбатюк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Горбатюк заявив, що Юрій Луценко втручався в діяльність департаменту спецрозслідувань

Керівник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що Генеральний прокурор Юрій Луценко вчинив багато незаконних дій з ознаками злочинів, що "це є однозначною підставою для його відставки". Про це повідомив Сергій Горбатюк, передає "Громадське".

"Якщо скласти скарги, які ми писали через втручання у діяльність, я можу сказати, що генеральний прокурор Юрій Луценко не має нічого спільного із законом. Він його не просто не знає, він його не хоче знати. Він не намагається його дотримуватися, його діяльність здійснюється в ручному режимі. Цих я хочу притягую, цих хочу не притягую, те що там є, немає доказів - для нього другорядна справа. Він зробив стільки незаконних дій з ознаками злочинів, що це є однозначною підставою для його відставки", - сказав керівник Департаменту спецрозслідувань.

Горбатюк також зазначив, що Юрій Луценко втручався в діяльність департаменту.

"Тобто там, де є якийсь інтерес незрозумілий, який потрібно ще розслідувати, виносяться постанови з внесенням неправдивих даних про те, що розслідування здійснюється неефективно без вивчення справ, справи забираються. Слідчі, прокурори, і я оскаржуємо ці дії, тобто ми протидіємо. І в останній час таких справ стає все більше", - сказав Горбатюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що департамент спецрозслідувань Генеральної прокуратури України, яким керує Сергій Горбатюк, трансформується в слідче управління.

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Теги публікації: Юрій Луценко, ГПУ, Сергей Горбатюк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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