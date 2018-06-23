Департамент спецрозслідувань Горбатюка трансформується в слідче управління, - Сарган

Департамент спецрозслідувань Горбатюка займається розслідуванням справ Майдану

Департамент спецрозслідувань Генеральної прокуратури України, яким керує Сергій Горбатюк, трансформується в слідче управління. Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Департамент спецрозслідувань С.Горбатюка трансформується в слідче управління, а прокурори переходять в департамент процесуального керівництва. Такий варіант відокремлення процесуальних керівників від слідчих відбувається для приведення структури Генеральної прокуратури України у відповідність до чинного законодавства", - написала вона.

Сарган аткож зазначила, шо в результаті реформування жоден слідчий чи процесуальний керівник у справах Майдану не буде звільнений чи замінений.

Як зазначається, підрозділ ГПУ під керуванням Горбатюка продовжить розслідувати справи Майдану. Коли саме відбудеться реорганізація Сарган не повідомила.

Департамент спецрозслідувань С.Горбатюка трансформується в слідче управління, а процкери переходять в департамент... Опубліковано Ларисою Сарган Субота, 23 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Горбатюк заявляв, що існує загроза того, що Департамент спецрозслідувань ГПУ може припинити своє існування в тому вигляді, в якому він зараз функціонує.