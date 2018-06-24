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Луценко совершил множество незаконных действий с признаками преступлений, - Горбатюк

НовостиПолитика    24.06.2018 - 00:41
Фото: Сергей Горбатюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Сергей Горбатюк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Горбатюк заявил, что Юрий Луценко вмешивался в деятельность департамента спецрасследований

Руководитель Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что Генеральный прокурор Юрий Луценко совершил много незаконных действий с признаками преступлений, что "это является однозначным основанием для его отставки". Об этом сообщил Сергей Горбатюк, передает "Громадське".

"Если составить жалобы, которые мы писали за вмешательство в деятельность, я могу сказать, что генеральный прокурор Юрий Луценко не имеет ничего общего с законом. Он его не просто не знает, он его не хочет знать. Он не пытается его соблюдать, его деятельность осуществляется в ручном режиме. Этих я хочу притягиваю, этих хочу не притягиваю, то что там есть, нет доказательств - для него второстепенное дело. Он сделал столько незаконных действий с признаками преступлений, что это является однозначным основанием для его отставки", - сказал руководитель Департамента спецрасследований.

Горбатюк также отметил, что Юрий Луценко вмешивался в деятельность департамента.

"Тоесть там, где есть какой-то непонятный интерес, который нужно еще расследовать, выносятся постановления с внесением ложных данных о том, что расследование проводится неэффективно без изучения дел, дела забирают. Следователи, прокуроры, и я оспариваем эти действия, то есть мы противодействуем. И в последнее время таких дел становится все больше", - сказал Горбатюк.

Напомним, ранее сообщалось, что департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины, которым руководит Сергей Горбатюк, трансформируется в следственное управление.

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Теги публикации: Юрий Луценко, ГПУ, Сергей Горбатюк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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