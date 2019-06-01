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Луценко повідомив про "рейдерську атаку" на місто у Київській області

Новини » Надзвичайні події    01.06.2019 - 13:59
Луценко повідомив про "рейдерську атаку" на місто у Київській області
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Атака трапилась 31 травня

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у Київській області відбулась рейдерська атака на 18-тисячне місто. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луценко у Facebook.

Генпрокурор розповів, що атака сталась 31 травня 2019 року. Атака була відбита спільно з Національною поліцією України.

"Вчора відбили чергову рейдерську атаку. Цього разу об‘єктом шахраїв, чорних нотаріусів та тітушок було 18 тисячне місто на Київщині. Бандити затримані, арешти на майно накладені", - повідомив Луценко.

Він не уточнив в якому саме місті відбулись події.

Також генпрокурор повідомив, що це свідчить про необхідність "змін до законодавства про реєстраційні функції, яких ми з міністром юстиції добиваємося вже другий рік".

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