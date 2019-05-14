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У Вінниці при спробі рейдерського захоплення підприємства затримали 50 людей

Новини » Надзвичайні події    14.05.2019 - 00:39
У Вінниці при спробі рейдерського захоплення підприємства затримали 50 людей
Фото: місце події (vn.npu.gov.ua)

У спробі рейдерського захоплення брали участь кілька сотень молодиків 

У Вінниці поліція із залученням бійців "КОРДу" 13 травня припинила спробу рейдерського захоплення підприємства по вулиці Д. Нечая. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Вінницької області. 

Зазначається, що кілька сотень молодиків  увірвались на територію підприємства, витіснили охорону. У відповідь на вимогу поліцейських припинити силові дії почали кидати каміння, застосували димові шашки. 

Для припинення протиправних дій на місце події прибули додаткові сили поліції та спецпризначенці "КОРДу". В результаті поліцейські затримали близько 50 осіб. Їх доставляють у відділки поліції для встановлення  особистих даних та усіх обставин. Слідством буде надана правова кваліфікація діям затриманих. 

Фото: місце події (vn.npu.gov.ua)

За даними місцевого сайту Vежа, кілька сотень невідомих молодиків захопили територію колишнього державного консервного заводу (де тепер розташовані приватні підприємства) ще вдень. Під час сутички з охороною, активістами та місцевими мешканцями, нападники застосували димові шашки, уламки цегли та сльозогінний газ. Як розповідають очевидці, в результати сутички були пошкоджені автомобілі, припарковані поруч.

Раніше повідомлялося, що у Києві на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі більше 62 рейдерів намагались здійснили захоплення спорткомплексу "Схід", зламавши вхідні двері і забарикадувавшись з середини.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області поліція затримала групу рейдерів з семи осіб.

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