Луценко сообщил о "рейдерской атаке" на город в Киевской области

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Атака произошла 31 мая

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в Киевской области состоялась рейдерская атака на 18-тысячный город. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луценко в Facebook.

Генпрокурор рассказал, что атака произошла 31 мая 2019 года. Атака была отбита совместно с Национальной полицией Украины.

"Вчера отбили очередную рейдерскую атаку. На этот раз объектом мошенников, черных нотариусов и титушек был 18 тысячный город на Киевщине. Бандиты задержаны, аресты на имущество наложены", - сообщил Луценко.

Он не уточнил в каком именно городе произошли события.

Также генпрокурор сообщил, что это свидетельствует о необходимости "изменений в законодательство про регистрационные функции, которых мы с министром юстиции добиваемся уже второй год".

Ранее РБК-Украина сообщало, в Виннице при попытке рейдерского захвата предприятия задержали 50 человек. Несколько сотен молодых людей ворвались на территорию предприятия, вытеснили охрану, в ответ на требование полицейских прекратить силовые действия начали бросать камни, применили дымовые шашки.