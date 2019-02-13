Луценко розголосив матеріали справи Мангера, - адвокат

Луценко входить до складу групи прокурорів у справі про вбивство Гандзюк

В состав группы прокуроров по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк входит генеральный прокурор Юрий Луценко. Об этом в ходе судебного заседания об избрании меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сообщил адвокат Константин Глоба, передает корреспондент РБК-Украина.

"Господин Луценко на пресс-конференции после задержания Владислав Мангера фактически разгласил материалы дела, изложенные в сообщении о подозрении", - уточнил он.

Отметим, Луценко заявил, что председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер является заказчиком и частичным организатором убийства активистки Екатерины Гандзюк, но не имеет права его задержать.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева сегодня продолжил заседание по делу подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера.

Отметим, что вчера судебное заседание перенесли из-за просьбы адвокатов Мангера ознакомиться с показаниями непосредственных организаторов нападения на Гандзюк - Сергея Торбина и Игоря Павловского. Так как адвокаты не успели это сделать.

РБК-Украина писало, что Мангера подозревают в организация нападения и убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк.