Луценко розповів про участь НАБУ, ДФС і СБУ в розкраданнях в "Укроборонпромі"

ГПУ встановила, як НАБУ, ДФС і СБУ діяли в корупційній схемі

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал об участии Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Государственной фискальной службы (ГФС) и Службы безопасности в хищениях в "Укроборонпроме". Об этом заявил Луценко в интервью "Цензор.НЕТ".

По словам Луценко, во время расследования Генпрокуратура не установила переписки Андрея Рогозы с Игорем Гладковским. При этом из переписки Рогозы и Виталия Жукова стало понятно, что все они - соучастники преступления.

"Мы должны доказать подлинность этой переписки и получить хоть какие-то другие доказательства, потому что просто переписка не является основанием для суда", - рассказал Луценко.

Также Луценко рассказал, что НАБУ, ГФС и СБУ действовали в коррупционной схеме в "Укроборонпроме".

"Служба безопасности завода, которая, скорее всего, лоббирует другую фирму, говорит: "Есть справочка с ГФС у нас, что вы, "Оптимумспецдеталь", имеете дело с рисковыми конвертационными структурами... Ваша цена нас не устраивает, нас устраивает больше". В результате Рогоза с компаньонами как-то получает справку с ГФС, что они ошиблись, что сама "Оптимумспецдеталь" не является рисковой. Но все равно компания не может ничего продать. Потому появляется такая же справка, что якобы "Оптимумспецдеталь" фиктивная - уже от СБУ", - пояснил Луценко, добавив, что фирма снова слетела с конкурса бронетанкового завода.

При этом, по его словам, фирма "странным образом получают через знакомых "СБУшников" новую справку, что "Оптима" - не фиктивная фирма, и то была ошибка".

"Но вновь они не допущены на конкурс. В этот раз против них появляется новая справочка о фиктивности - теперь от НАБУ. И тогда у Рогозы начинается активная переписка с самым известным секретным агентом в Украине - Шевченко, который сам публично объявляет, что он секретный агент НАБУ", - добавил Луценко.

Напомним, Генеральная прокуратура продолжает досудебное расследование в 150 уголовных производствах относительно хищений в оборонпроме.

РБК-Украина писало, что президент Украины Петр Порошенко инициирует проведение комплексного международного аудита "Укроборонпрома".