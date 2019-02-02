Луценко розповів, чому справу Савченко та Рубана переводять в Чернігів

За словами генпрокурора, там проживає більшість свідків

Дело депутата Верховной рады Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана хотят перевести в Чернигов, потому что там живет большинство свидетелей. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко. в эфире телеканала "Прямой", сообщает РБК-Украина.

Генпрокурор подчеркнул, что прокуратура собрала все необходимые доказательства и завершила дело Савченко-Рубана.

"Дело Савченко-Рубан завершено. Сейчас они должны предстать перед судом. Этот суд состоится в городе Чернигове, потому что большинство свидетелей проживают там, им там удобнее. Мы считаем, что имеем все доказательства", - сказал он.

Также Луценко отметил, что подсудимые пытались затянуть ознакомление с материалами следствия.

"Я считал себя близким человеком по общению с Саакашвили. Но потом он перешел красную линию. Тогда я должен действовать как Генпрокурор. С Савченко подобная история", - добавил он.

Ранее сообщалось, что прокуратура подала ходатайство в Верховный суд о передачи дела депутата Верховной рады Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в Чернигов. До этого дело перевели в Славянск.

Рассмотрение ходатайства запланировано на 4 февраля на 11:00 в Верховном суде в Киеве.

В то же время, адвокат Валентин Рыбин настаивает на рассмотрении дела в Печерском районном суде.Киева и заявил, что будет ходатайствовать о переводе рассмотрения дела туда.