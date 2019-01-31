Прокуратура просить передати справу Савченко та Рубана зі Слов'янська

Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Сторона обвинувачення клопоче про передачу справи до Чернігова

Прокуратура подала клопотання до Верховного суду щодо передачі справи депутата Верховної ради Надії Савченко та колишнього керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана до Чернігова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката Валентина Рибіна.

За словами Рибіна, розгляд клопотання запланований на 4 лютого на 11:00 у Верховному суді в Києві.

"Отже, обвинувальний акт щодо Володимир Рубан та Надії Савченко, ледве встигнувши приїхати до Слов'янська, може виїхати до Чернігова! Принаймні так хочуть прокурори, які подали сьогодні клопотання в ВС про визначення підсудності справи", - написав адвокат.

Рибін також наголосив, що буде просити суд направити розгляд справи до Печерського районного суду Києва.

"Я, наприклад, бачу цю справу виключно в Печерському районнного суді м.Києва, і постараюся переконати суддів, направити акт саме до Печерського районного суду", - додав Рибін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що справу депутата Верховної ради Надії Савченко та колишнього керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана передали для розгляду в Слов'янський міськрайонний суд Донецької області.

Раніше РБК-Україна писало, що Слідство завершило досудове розслідування у справі Володимира Рубана, підозрюваного у плануванні теракту проти перших осіб держави. 21 січня йому вручили обвинувальний акт.