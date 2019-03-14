Луценко розповів, що потрібно для передачі справи Гандзюк до суду

Зокрема, необхідно провести експертизи з підозрюваними

Дело херсонской активистки Екатерины Гандзюк может быть передано в суд после проведения ряда экспертиз. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко во время заседания Временной следственной комиссии по вопросам расследования нападений на гражданских активистов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, с подозреваемыми будет проведена психологическая экспертиза с проверкой на полиграфе.

"Для завершения досудебного расследования в уголовном производстве и передачи дела в суд нам необходимо провести психологические экспертизы с использованием полиграфа по установленным подозреваемым. Получить заключение экспертов по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы. Легализовать материалы негласных следственных розыскных действий, осуществить окончательную квалификацию, составить окончательные подозрения, провести ряд международных правовых действий. После этого дело может быть передано в суд", - сообщил Луценко.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк могут переквалифицировать.

Как писало РБК-Украина, СБУ допросила около 400 свидетелей по делу об убийстве Гандзюк.

Добавим, Шевченковский райсуд столицы продлил срок предварительного расследования по делу об убийстве Гандзюк до 3 июля 2019 года.