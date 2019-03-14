СБУ допитала майже 400 свідків у справі Гандзюк

Фото: Григорій Остафійчук (скріншот)

У справі також було проведено понад 50 обшуків

У справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк вже допитано 375 свідків. Про це повідомив начальник Головного слідчого управління Служби безпеки України Григорій Остафійчук під час засідання ТСК з питань розслідування нападів на громадських активістів, передає кореспондент РБК-Україна.

Також було проведено понад 50 обшуків.

"З моменту, коли справа надійшла до Служби безпеки України, допитано 375 свідків. Проведено більше 50 обшуків, відібрано десь 100 тимчасових доступів до речей та документів, проведено 10 слідчих експериментів, 45 судових експертиз тільки цього кримінального провадження", - повідомив Остафійчук.

За його словами, наразі триває досудове розслідування обставин вбивства.

"Досудове слідство триває. Ми далі працюємо у цьому напрямку та по інших обставинах цього злочину, які мають економічне підґрунтя на теренах Херсонщини", - зазначив представник СБУ.

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що справа про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк можуть перекваліфікувати.

Як писало РБК-Україна раніше, глава МВС Арсен Аваков розповів, як йде розслідування вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк. За його словами, в якості замовника наслідок розглядало колишнього співробітника департаменту захисту економіки Національної поліції, у якого колись був конфлікт з Гандзюк.

Додамо, Шевченківський райсуд столиці продовжив строк досудового розслідування у справі про вбивство Гандзюк до 3 липня 2019 року.