Луценко допускає перекваліфікацію справи Гандзюк

Фото: Юрій Луценко (Владислав Красінський/РБК-Україна)

​​​​​​​Справа може бути перекваліфікована після завершення судово-медичної експертизи

Справу вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк можуть перекваліфікувати. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко під час засідання ТСК з питань розслідування нападів на громадських активістів, передає кореспондент РБК-Україна.

Генпрокурор нагадав, що зараз справа кваліфікується за статтею 115 Кримінального кодексу - "умисне вбивство".

"Справа кваліфікується за статтею 115 Кримінального кодексу, тобто "умисне вбивство". Від висновків експертизи буде залежати правильність цієї кваліфікації", - заявив Луценко.

За його словами, судово-медична експертиза щодо вбивства буде днями завершена.

"Якщо експертиза підтвердить, що зв'язок між хімічними опіками і настанням смерті є, то це 115-та. Якщо інакше, то допускаю, що буде змінена кваліфікація", - зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що Луценко планує взяти участь у засіданні ТСК з питань розслідування відомостей по нападам на активістів і справи Гандзюк.

Як писало РБК-Україна раніше, Тимчасова слідча комісія Верховної ради у справі Катерини Гандзюк і з питань розслідування нападів на активістів планує у квітні провести 2 виїзних засідання.

Так, Рада 28 лютого 2019 року продовжила роботу ТСК з розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк і нападів на інших громадських активістів.