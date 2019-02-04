Луценко прокоментував рішення суду про зняття арешту з майна Захарченка

Луценко заявив, що майно "нікуди не втече"

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что на имущество экс-главы Министерства внутренних дел Виталия Захарченко будет повторно наложен арест. Об этом он заявил на брифинге в Верховной Раде, сообщает РБК-Украина.

"Относительно Захарченко. Мы сейчас анализируем решения суда и уверены, что в ближайшее время повторно наложим арест на это имущество. Оно никуда не убежит. Это в основном квартиры и парковочные места, земельные участки - все как было, так и будет под следствием. Тем более, в перспективе передачи в суд дела о массовых убийствах на Майдане, в которой фигурирует тот же Захарченко, я абсолютно убежден, что известное его имущество будет предметом ареста по этому делу с последующей конфискацией в случае принятия соответствующего решения судом", - сказал Луценко.

Напомним, 2 февраля Печерский районный суд Киева отменил арест, наложенный на имущество нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" в рамках производства о незаконном обогащении и отмывании денег экс-министром МВД Виталием Захарченко. Решение принял судья. А. Писанец.

РБК-Украина сообщало, что экс-министра МВД Захарченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен. Недавно Печерский районный суд Киева предоставил доступ Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) к документам "Смартбанку", через который проводились финансовой операции Захарченко и его окружение.