Луценко прокоментував розслідування журналістів про корупції в обороні

Луценко відзначив, що ГПУ наразі чекає результатів перевірки НАБУ

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ уже давно ведет расследование по хищению в оборонном секторе. Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Луценко, ГПУ "уже было на финише", когда журналисты программы "Наші гроші" опубликовали расследование о хищениях в оборонном секторе, в котором фигурирует первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.

"ГПУ ведет расследование по этому делу. Журналистское расследование появилось в тот момент когда мы уже были на финише", - сказал он.

Луценко отметил, что ГПУ ждет результатов проверки НАБУ.

В частности, ГПУ было установлено, что контрабандные запчасти для военной техники поставлялись из России на завод Кузница на Рыбальском и были успешно установлены на бронетранспортеры.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследовать возможную причастность первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и руководства "Укроборонпрома" к хищениям в оборонном секторе. Сообщается, что по результатам анализа фактов, изложенных в журналистском расследовании Леси Ивановой, в НАБУ установили, что часть описанных сведений о коррупции в оборонной сфере уже расследуется бюро.

Отметим, в журналистском расследовании говорится о том, что люди из окружения президента Петра Порошенко причастны к хищениям в оборонной сфере. По данным программы "Наші гроші", сын Гладковского организовал схему контрабандной поставки российских деталей для военной техники, причем украинские оборонные предприятия переплачивали за это в 2-4 раза.