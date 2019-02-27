Луценко прокоментував скасування статті про незаконне збагачення

Генпрокурор заявив, що не було жодного рішення по розслідуваннях справ топ-чиновників

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что по статье 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащение, которую отменил Конституционный суд, не было ни одного решения. Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Луценко, нужно внести новый законопроект.

"Наш антикоррупционный комитет подготовил законопроект, который нельзя применить на практике. Не было ни одного решения по расследованиям дел топ-чиновников. Их нет. Поэтому очевидно, что надо поправить закон. И действовать в решительном направлении", - сказал он на брифинге.

Отметим, что решение КСУ приведет к закрытию 50 дел против топ-коррупционеров, которые сейчас расследует НАБУ, а также к закрытию производств в отношении всех дел, которые сейчас слушаются в судах.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко срочно внесет в парламент новый законопроект по статье о незаконном обогащении. В новом законе будут учтены замечания Конституционного суда Украины к этой статье Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в материале "Именем Конституции: как и почему отменяют уголовную статью о незаконном обогащении чиновников" говорилось о том, что отмена статьи о незаконном обогащении может повлиять на безвиз.