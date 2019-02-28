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Луценко закликав нардепів не політизувати справу Гандзюк

Новини » Політика    28.02.2019 - 12:16
Луценко закликав нардепів не політизувати справу Гандзюк
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

За словами Луценка, підозрювані мають пройти всю процедуру, користуючись презумпцією невиновності

Партійність підозрюваного у справі вбивства Катерини Гандзюк не є важливою. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Луценка, їх вина буде встановлена в суді без згадування про партійність.

"Є люди, які ймовірно вбили людину. Ці люди мають пройти всю процедуру, користуючись презумпцією невиновності. Їх вина буде встановлена в суді без згадування про партійність. Вбивство групою осіб, замовники, організатори, чотири виконавці - слідством встановлені. Дайте можливість слідству і суду зробити законний висновок. Припиніть навішувати політичні ярлики на цю справу", - заявив Луценко.

Нагадаємо, у Верховній раді України сьогодні, 28 лютого, представляють проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії з розслідування нападів на громадських активістів, зокрема, щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

РБК-Україна писало, що генпрокуратура 19 лютого подала апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владислава Мангера. 

РБК-Україна писало, що 15 лютого за Мангера внесли заставу в розмірі майже 2,5 млн гривень. Після цього він вийшов з СІЗО і заявив, що буде співпрацювати зі слідством.

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