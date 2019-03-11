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Поліція відкрила 142 справи за порушення виборчої кампанії

Новини » Вибори 2019    11.03.2019 - 20:12
Поліція відкрила 142 справи за порушення виборчої кампанії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З початку передвиборчої кампанії в Україні зареєстровано 2786 заяв про правопорушення, пов'язані з виборчим процесом

Поліція з початку виборчої кампанії під час виборів-2019 відкрила 142 кримінальні справи. Про це під час брифінгу заявив заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Максим Цуцкірідзе, передає прес-служба МВД.

За його словами, з початку передвиборчої кампанії на території держави зареєстровано 2786 заяв і повідомлень про правопорушення, пов'язанних безпосередньо з виборчим процесом.

За результатами їх розгляду складено 518 адміністративних протоколів. Крім того, Національною поліцією розпочато 142 кримінальних проваджень, прямо або побічно пов'язані з порушенням виборчих прав громадян. Найбільше кримінальних проваджень зареєстровано в Києві - 28, у Черкаській області - 15, Чернігівській - 13, Одеській - 11 та Кіровоградській областях -10.

За словами Цуцкірідзе більшість з розпочатих кримінальних проваджень, а саме 48, стосуються підкупу виборців. У 13 кримінальних провадженнях вже отримали повідомлення про підозру 22 людини.

Нагадаємо, раніше Генпрокуратура викрила плани підкупу виборціву трьох областях. Зокрема, нібито планувався підкуп 45 тис. виборців на округах у Вінницькій, Волинській та Дніпропетровської областей на користь Юлії Тимошенко.

 

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