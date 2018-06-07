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Луценко: є достатньо підстав вважати, що Пономарьов вчинив кримінальне правопорушення

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 15:27
Фото: Юрій Луценко (прес-служба Юрія Луценка)
Фото: Юрій Луценко (прес-служба Юрія Луценка)

Комітет ВР розглядає подання Луценка на Пономарьова

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що наразі є достатньо підстав вважати, що народний депутат з депутатської групи "Воля народу" Олександр Пономарьов вчинив кримінальне правопорушення. Про це Луценко заявив у ході засідання регламентного комітету парламенту, на якому розглядається відповідне подання.

"Є достатньо підстав вважати, що Пономарьов вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), за яке встановлене покарання у вигляді штрафу у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів або арештом на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років. У зв'язку з цим прошу розглянути дане питання та підтримати клопотання про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Олександра Пономарьова", - заявив Луценко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 18 травня Луценко підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Пономарьова. Як пояснила згодом прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, Пономарьов у Верховній раді перешкоджав роботі журналістів інтернет-видань "Цензор.НЕТ" і "Каменярі-інфо".

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Теги публікації: Юрій Луценко, уголовное производство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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