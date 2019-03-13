Луценко звинуватив журналістів програми "Наші гроші" у фальсифікації

Експертиза показала відсутність у листуванні деяких діалогів, які є у сюжеті програми

Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил журналистов программы "Наші гроші" в фальсификации переписок фигурантов хищений в госконцерне "Укроборонпром". Об этом он заявил на заседании Временной следственной комиссии Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Луценко, слив этих данных журналистам произошел в сентябре 2018 года.

"Почему расследование появилось именно в разгар предвыборной кампании я не комментирую", - добавил генпрокурор.

Глава ГПУ утверждает, что экспертиза показала отсутствие в переписках некоторых диалогов, которые зафиксированы в сюжете программы "Наші гроші".

"Нет некоторых фраз и фрагментов, которые были опубликованы в журналистском расследовании", - уточнил Луценко.

Ранее он заявил, что расследование хищения средств "Укроборонпрома" стало возможным благодаря изучению переписок в изъятых телефонах Андрея Рогозы и Виталия Жукова.

Напомним, в Верховной раде проходит экстренное заседание Временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию фактов разворовывания средств, выделенных на усиление обороноспособности украинской армии, в частности по хищениям в "Укроборонпроме",

Как писало РБК-Украина ранее, Луценко заявил, что журналистские расследования о хищениях в "Укроборонпроме" базируются на материалах следствия.