Луценко назвав затримання в Сумах "залякуванням" перед виборами

Луценко пояснив підстави для затримання підозрюваних у підкупі виборців

Основанием для обыска подозреваемых в подкупе избирателей перед выборами 2019 является решение суда, а для задержания - факт подкупа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий генпрокурора Юрия Луценко в Facebook.

По словам Луценко, на совещании силовикам донесли положения о том, что подозреваемых в подкупе можно обыскивать только по решению суда, а задерживать - при совершении самого подкупа избирателей.

"Задержание, а тем более в наручниках - банальное запугивание. Что является превышением полномочий", - прокомментировал Луценко инцидент в Сумах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах полиция задержала двух сотрудников избирательного штаба Петра Порошенко по подозрению в подкупе избирателей. В то же время прокуратура заподозрила полицейских в превышении своих полномочий.

Позже стало известно, что в ГУНП в Сумской области назначили служебное расследование. Также в полиции добавили, что у одного из задержанных при себе обнаружили травматический пистолет. Кроме того, сообщалось, что на подозреваемых надели наручники, чтобы обезопасить жителей города от возможной угрозы вооруженных мужчин.