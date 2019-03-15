Луценко не виключає вручення підозри сину Гладковського

Фото: Юрій Луценко (gp.gov.ua)

Луценко також анонсував ряд нових підозр по справі розкрадань

Юрій Луценко заявив, що Генеральна прокуратура України може вручити підозру у справі розкрадань в "Укроборонпромі" сину Олега Гладковського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Юрія Луценка в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

Так, Луценко анонсував ряд нових підозр по справі розкрадань.

"Я не виключаю, що після певних процесуальних дій кількість підозр у цій справі по несплаті податків ми збільшимо. Ймовірно, що вручимо і інші підозри. Не виключаю, що і до Свинарчука молодшого ", - заявив Луценко.

За його словами, вже два фігуранти журналістського розслідування "Наші гроші" є підозрюваними у справі Генеральної прокуратури щодо несплати податків.

"Ми вповноважені законом розглядати питання несплати податків. На момент коли Бігус вийшов з першою частиною своєї передачі я сказав, що ми на фінішній прямій. Я сказав правду. Бо вже за день чи за день після програми ми отримали проміжний акт ДФС, яка нарахувала першу несплату податків. Сьогодні ми отримали вже остаточний акт, тиждень тому: 26 мільйонів податків не сплачено цією компанією із свого 150-мільйонного оборота", - повідомив Луценко.

Нагадаємо, раніше Голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що НАБУ не передає матеріали справи про схеми в "Укроборонпромі".

За його словами, 2 березня 2016 року НАБУ зареєструвало справу про постачання на суму 56 млн гривень на Харківський бронетанковий завод фіктивними підприємствами.