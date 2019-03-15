ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Луценко не виключає вручення підозри сину Гладковського

Новини » Політика    15.03.2019 - 00:42
Луценко не виключає вручення підозри сину Гладковського
Фото: Юрій Луценко (gp.gov.ua)

Луценко також анонсував ряд нових підозр по справі розкрадань

Юрій Луценко заявив, що Генеральна прокуратура України може вручити підозру у справі розкрадань в "Укроборонпромі" сину Олега Гладковського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Юрія Луценка в ефірі програми "Право на владу" на  каналі "1+1".   

Так, Луценко анонсував ряд нових підозр по справі розкрадань.

"Я не виключаю, що після певних процесуальних дій кількість підозр у цій справі по несплаті податків ми збільшимо. Ймовірно, що вручимо і інші підозри. Не виключаю, що і до Свинарчука молодшого ", - заявив Луценко.

За його словами, вже два фігуранти журналістського розслідування  "Наші гроші" є підозрюваними у справі Генеральної прокуратури щодо несплати податків.

"Ми вповноважені законом розглядати питання несплати податків. На момент коли Бігус вийшов з першою частиною своєї передачі я сказав, що ми на фінішній прямій. Я сказав правду. Бо вже за день чи за день після програми ми отримали проміжний акт ДФС, яка нарахувала першу несплату податків. Сьогодні ми отримали вже остаточний акт, тиждень тому:  26 мільйонів податків не сплачено цією компанією із свого 150-мільйонного оборота", - повідомив Луценко.

Нагадаємо, раніше Голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що НАБУ не передає матеріали справи про схеми в "Укроборонпромі".

За його словами, 2 березня 2016 року НАБУ зареєструвало справу про постачання на суму 56 млн гривень на Харківський бронетанковий завод фіктивними підприємствами.

Луценко розповів про розслідування нападу на Стерненка У НАБУ заявили про відсторонення двох детективів
Новини України Юрій ЛуценкоУкроборонпромподозрениехищение средств
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся