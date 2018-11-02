Луценко допускає арешт українських підприємств Фірташа

Фото: Юрій Луценко (Віталій Носач, РБК-Україна)

ГПУ звернеться до суду щодо накладення арешту на активи Фірташа, після одержання висновку про нанесення збитків держбюджету в результаті несплати податків

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що ГПУ звернеться до суду щодо накладення арешту на активи бізнесмена Дмитра Фірташа в Україні, після одержання висновку експертизи про нанесення збитків держбюджету в результаті ухилення від сплати податків підконтрольних бізнесменові підприємств. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Перший західний", передає РБК-Україна.

"Ми вважаємо, що у нас є докази того, що бізнес-імперія Фірташа серйозно не доплачувала визначені законом податки, використовуючи різні незаконні схеми зменшення цих податків. Тому, як тільки закінчиться експертиза, а це може бути в найближчі тижні, залежить це не від мене, тому що експертиза є незалежною і підпорядковується Міністерству юстиції та Міністерству внутрішніх справ, як тільки ми отримаємо експертний висновок про наявні збитки, ми накладемо арешт на більшість економічних суб'єктів цієї бізнес-імперії, які перебувають в Україні", - повідомив генпрокурор, додавши, що якщо суми завданого збитку державі, а за попередніми підрахунками, це більше 1 млрд гривень, не буде вистачати, то слідство буде шукати інші активи Фірташа, у тому числі за кордоном.

За його словами, це складний процес, оскільки він передбачає комунікацію з зарубіжними партнерами.

Луценко, відповідаючи на питання про те, чи буде Генпрокуратура пропонувати Фірташу компенсувати збиток, завданий держбюджету, і таким чином зняти претензії з боку правосуддя після сплати, він сказав: "Так, закон передбачає, що несплачені податки можна повною мірою компенсувати, після цього уникнути позбавлення волі".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що розгляд клопотання бізнесмена Дмитра Фірташа у Верховному суді Австрії розпочнеться найближчим часом.

Раніше суд Європейського Союзу ухвалила рішення, яке може відкрити шлях до екстрадицію бізнесмена Дмитра Фірташа з Австрії в США. Суд ЄС 24 жовтня виніс рішення по справі, яка безпосередньо не стосувалася Фірташа, але може вплинути на його подальшу долю.

21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня прийшов до висновку про допустимість екстрадиції та кримінального переслідування Фірташа на вимогу США. Однак у грудні 2017 року Верховний суд Австрії вирішив розглянути апеляцію українського бізнесмена про перегляд дозволу на його екстрадицію. Саму екстрадиційну процедуру призупинили. Пізніше ця ж австрійська інстанція звернулася в суд ЄС, щоб той вказав, можуть застосовуватися норми Хартії ЄС з прав людини при апеляційних розглядах в Австрії. Від рішення суду по цій справі залежить і подальший хід справи Фірташа.

24 жовтня суд ЄС фактично вказав, що Хартія ЄС не зобов'язує національний австрійський суд повторно розглядати справу, щодо якого вже є рішення, якщо одна із сторін декларує бажання домогтися його перегляду саме на основі Хартії ЄС. У Верховному суді Австрії в 2017 році повідомляли, що виконання рішення суду про допустимість екстрадиції Фірташа в США надання роз'яснень Судом ЄС.