Луценко і Аваков відзвітують у Раді щодо безпеки на виборах

Генпрокурора і главу МВС запросили до Ради на 6 лютого

Генеральный прокурор Юрий Луценко и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в среду отчитаются по безопасности на выборах президента. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, главы Генпрокуратуры и МВД предоставят информацию о планах по обеспечению порядка во время выборов.

"Согласно закону о прокуратуре, в связи с обеспокоенностью членов комитета частыми упоминаниями руководителями фракций слов "фальсификации" и "нарушение избирательного законодательства", мы на среду пригласили и получили согласие на информационное сообщение от генпрокурора, а также от министра МВД об обеспечении общественной безопасности и порядка во время избирательного процесса", - отметил Кожемякин.

Напомним, ранее в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, который предусматривает запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах-2019.

Ранее Аваков заявил о возможном подкупе избирателей во время выборов.