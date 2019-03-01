Луценко анонсував вручення підозр "всім винним" в розкраданні в обороні

За словами генпрокурора, неприйнятним і абсолютно аморальним є те, що окрема група людей наживатся на такому бізнесі

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что на следующей неделе планирует предъявить подозрения "всем виновным" в хищении в оборонной сфере. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Прямой".

Луценко отметил, что контрабанду военных запчастей для украинской техники из России во время войны считает приемлемой. По словам генпрокурора, неприемлемым и абсолютно аморальным есть, то что отдельная группа людей наживатся на таком бизнесе.

"Планирую на следующей неделе предъявить подозрение всем виновным, и показать обществу, что эта фирма, как и десятки до нее, будет отвечать согласно действующему законодательству. Подозрение будет вручено тому предприятию, которое переводило заработанные средства в наличные, не платя при этом никаких налогов. И, собственно, это предприятие будет предметом подозрения", - заявил Луценко.

Напомним, журналистка программы "Наші гроші" Леся Иванова провела расследование, в котором говорится о том, что люди из окружения президента Петра Порошенко причастны к хищениям в оборонной сфере. По данным программы, сын замсекретаря СНБО Олега Гладковского организовал схему контрабандной поставки российских деталей для военной техники, за которые украинские оборонные предприятия переплачивали в 2-4 раза.

После этого НАБУ и САП открыли дело по хищениям в оборонной сфере, а по словам генпрокурора, ГПУ "уже было на финише, когда журналисты опубликовали расследование". Отметим, Рада поручила ВСК провести расследование.