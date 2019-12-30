Лутковська не підтримує розголошення імен звільнених під час обміну

Представниця України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська виступила проти публікації повного списку осіб, яких держава віддала в обмін на звільнення 76 українців з полону бойовиків "Л/ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За її словами, затримані, яких обміняла Україна, не встигли дати дозвіл на публікацію персональних даних.

"А питання суспільного інтересу в цьому випадку ще не вивчено. Тому чесно скажу: не знаю!" - відповіла Лутковська на запитання про повний список людей, яких Україна віддала російській стороні в обмін на звільнення полонених українських громадян.​

Законодавство України дає право на розголошення інформації з обмеженим доступом, якщо вона становить значний суспільний інтерес.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін полоненими між Україною та так званими "ЛДНР". Обмін пройшов за формулою "123 на 76".

Пізніше повідомили, що Україна буде продовжувати переговори про повернення додому ще 300 осіб. Як сказала представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська, питання буде обговорюватися в Мінську.