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У Кремлі заявили, що Путін використовує свій авторитет для обміну полоненими

Новини » Політика     30.12.2019 - 13:35
У Кремлі заявили, що Путін використовує свій авторитет для обміну полоненими
Ілюстративне фото (kremlin.ru)

Участь у переговорах Путін не бере

Президент Росії Володимир Путін використовує свій авторитет, щоб сприяти обміну полоненими між Києвом і представниками "Л/ДНР", але не бере участі у переговорах по його підготовці. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За його словами, обмін здійснюється сторонами конфлікту, до яких Росія "відношення не має".

"Президент Росії не бере участі в цих переговорах, у цих контактах. Він використовує свій вплив і авторитет з тим, щоб сприяти здійсненню такого обміну", - сказав Пєсков.

Він також зазначив, що посередництво російської сторони в цьому питанні необхідно "тільки тому, що відсутні прямі контакти".

Представник Кремля не відповів на питання, чи узгоджували представники "Л/ДНР" з Росссией список осіб, яких вони хотіли отримати з України.

Раніше в Кремлі заявили про плани продовжити роботу щодо обміну полоненими між Києвом і підконтрольними РФ бойовиками "ЛДНР" у 2020 році.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін полоненими між Україною та так званими "ЛДНР". Обмін пройшов за формулою "123 на 76".

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Новини України обмін полоненими
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