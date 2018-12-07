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"Реал" розраховує на Луніна в наступному сезоні

Новини » Спорт    07.12.2018 - 11:29
"Реал" розраховує на Луніна в наступному сезоні
Фото: Андрій Лунін (realmadrid.com)

Мадридський клуб пильно стежить за успішної гри українського голкіпера

Мадридський "Реал" поверне українського голкіпера Андрія Луніна з "Леганесі" після закінчення орендної угоди. Про це повідомляє Marca.

Зазначається, що з наступного сезону український воротар стане другим голкіпером в "королівському клубі" після Тібо Куртуа. А клуб, швидше за все, покине Кейлор Навас, який грав в "Мадриді" з 2014 року і взяв три поспіль Кубка чемпіонів. Гравець заявляє, що незадоволений своїм становищем в команді.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Лунін провів уже чотири матчі за "Леганес" з них три в стартовому складі і зумів тричі зберегти свої ворота сухими, відбивши вісім з десяти ударів.

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