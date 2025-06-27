Лунин против "Ювентуса", Трубин против "Челси": где и когда смотреть матчи 1/8 клубного ЧМ

С 28 июня по 2 июля в США начинается самая захватывающая стадия Клубного чемпионата мира по футболу - плей-офф. 16 лучших команд из 32 участников будут бороться за выход в четвертьфинал.
О том, кто сыграет в 1/8 финала клубного ЧМ, и где смотреть поединки - читайте в материале РБК-Украина.
Среди участников плей-офф - гранды европейского футбола, такие как ПСЖ, "Манчестер Сити", "Ювентус", а также сильные бразильские клубы.
Особое внимание украинских болельщиков привлечет также "Бенфика" и мадридский "Реал" с Анатолием Трубиным и Андреем Луниным в составах.
Расписание матчей 1/8 финала (время киевское)
Суббота, 28 июня:
Воскресенье, 29 июня:
Понедельник, 30 июня:
Вторник, 1 июля:
Среда, 2 июля:
Матчи плей-офф пройдут на двенадцати стадионах США, включая такие известные арены, как "Линкольн Файненшл филд" (Филадельфия), "Бэнк оф Америка Стэдиум" (Шарлотт) и "Хард Рок Стэдиум" (Майами).
Транслятором Клубного чемпионата мира по футболу в Украине является "Суспільне Мовлення". Все матчи плей-офф будут доступны на нескольких платформах:
Кроме того, трансляции с украинским комментированием доступны на медиасервисе MEGOGO.
Платформа DAZN также будет транслировать все матчи, но без украинской звуковой дорожки.
Комментировать поединки 1/8 финала будут Владислав Шалота, Егор Джулай и Андрей Столярчук.
Значительная часть матчей плей-офф будет показана в вечерний прайм-тайм по киевскому времени, что позволит большинству украинских зрителей удобно следить за турниром.
Для тех, кто пропустит ночные трансляции (в 04:00 утра), предусмотрены повторы на следующий день - в 9:00 и в 16:30 (при условии свободного эфира).
Система плей-офф предусматривает выход победителей в четвертьфиналы, которые состоятся 4 июля.
Полуфинальные матчи запланированы на 8-9 июля, а грандиозный финал Клубного чемпионата мира состоится 13 июля на "Мет-Лайф Стэдиуме" в Нью-Джерси.
Расписание четвертьфиналов (время киевское)
Пятница, 4 июля:
Четвертьфинал 1 (22:00)
Суббота, 5 июля:
Четвертьфинал 2 (04:00)
Четвертьфинал 3 (19:00)
Четвертьфинал 4 (23:00)
Матчи 1/4 финала КЧМ будут комментировать Андрей Столярчук, Егор Джулай и Виталий Волочай.
Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 стартовал 15 июня и является первым в истории турниром в новом формате с 32 командами, который проходит по аналогии с классическим чемпионатом мира.
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