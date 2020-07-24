"Реал" поверне українця Луніна з оренди

Фото: Андрій Лунін (twitter.com/RealOviedo)

Він стане змінником Тібо Куртура

Мадридський "Реал" поверне з оренди українського воротаря Андрія Луніна, який минулого сезону виступав в "Ов'єдо". Тепер він буде в мадридській команді змінником Тібо Куртуа.

Про це повідомляє AS.

Українець своєю грою переконав "Реал" зробити його резервним голкіпером замість Альфонса Ареола. Права на цього гравця належать французькому ПСЖ і мадридці не мають наміру продовжувати угоду з воротарем.

Також повідомляється, що "королівський клуб" не збирається продовжувати контракт з іншим голкіпером "Реала" Люкой Зіданом, який є сином наставника команди. У минулому сезоні він виступав в оренді в "Расінгу", тепер на нього претендує "Монпельє".

Українець в сезоні-2019/20 провів за "Ов'єдо" 20 матчів у Сегунді, в яких шість разів відіграв на нуль.

Нагадаємо, "Реал" за тур до закінчення чемпіонату Іспанії гарантував собі золоті медалі за підсумками сезону-2019/20, коли на своєму полі переграли "Вільярреал" (2:1).

Цей трофей став 92 в колекції "королівського клубу". За даним показником підопічні Зінедіна Зідана випередили каталонську "Барселону", в активі якої на одну нагороду менше.