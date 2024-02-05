Лунин получил порцию комплиментов от Анчелотти после боевого дерби Мадрида

Голкипер сборной Украины отыграл полный матч за Королевский клуб. В его пассиве пропущенный в добавленное арбитром время мяч от Льоренте.

"Лунин? Я увидел очень хорошую игру от него, он совершил сэйв, парировав удар Гризманна, много спасал... Он очень хорошо справился", – заявил Анчелотти на послематчевой пресс-конференции.

По данным FotMob, Лунин за 90 минут выполнил 4 сэйва. Он предотвратил 0,56 забитого мяча и выполнил 25 передач с точностью 88%. Поединок против "Атлетико" стал 15-м для украинца в нынешнем сезоне во всех турнирах (13 пропущенных мячей, 6 сухих матчей).

"Реал" повел в счете на 20-й минуте. Браим после серии обоюдных рикошетов принял мяч посреди штрафной и с близкого расстояния переиграл Облака. "Атлетико" отыгрался на 90+3-й, когда Льоренте воспользовался несогласованностью обороны и головой пробил в девятку ворот Лунина.

Даже ничьей хватило "сливочным", чтобы сохранить лидерство в Ла Лиге. "Реал" набрал 58 очков и на два пункта опережает сенсационную "Жирону" Цыганкова и Довбика. В следующем туре претенденты на титул сыграют очный поединок (10 февраля).