Лунін отримав порцію компліментів від Анчелотті після бойового дербі Мадрида

Голкіпер збірної України відіграв повний матч за Королівський клуб. У його пасиві пропущений у доданий арбітром час м'яч від Льоренте.

"Лунін? Я побачив дуже хорошу гру від нього, він зробив сейв, парирувавши удар Грізманна, багато рятував... Він дуже добре впорався", – заявив Анчелотті на післяматчевій прес-конференції.

За даними FotMob, Лунін за 90 хвилин виконав 4 сейви. Він попередив 0.56 забитого м'яча та виконав 25 передач із точністю 88%. Поєдинок проти "Атлетіко" став 15-м для українця в нинішньому сезоні в усіх турнірах (13 пропущених м'ячів, 6 сухих матчів).

"Реал" повів у рахунку на 20-й хвилині. Браїм після серії обопільних рикошетів прийняв м'яч посеред штрафного майданчика та з близької відстані переграв Облака. "Атлетіко" відігрався аж на 90+3-й, коли Льоренте скористався неузгодженістю оборони та головою пробив у дев'ятку воріт Луніна.

Навіть нічиєї вистачило "вершковим", щоб зберегти лідерство в Ла Лізі. "Реал" набрав 58 очок і на два пункти випереджає сенсаційну "Жирону" Циганкова та Довбика. У наступному турі претенденти на титул зіграють очний поєдинок (10 лютого).