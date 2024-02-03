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Украинец Яремчук эффектным голом приложился к победе "Валенсии"

Валенсия, Суббота 03 февраля 2024 17:03
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Украинец Яремчук эффектным голом приложился к победе "Валенсии" Фото: Неистовая радость Романа Яремчука (twitter.com/valenciacf)
Автор: Антон Федорцив

Форвард сборной Украины Роман Яремчук отличился забитым мячом в составе "Валенсии" в противостоянии 23-го тура испанской Ла Лиги против "Альмерии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 23-й тур

"Валенсия" – "Альмерия" – 2:1

Голы: Дуро, 14, Яремчук, 23 – Аррибас, 50

Нереализованный пенальти: Пепелу, 61 (В)

Удаление: Лео Баптистан, 90+2 (А, прямая красная карточка)

В дебюте встречи команды обменялись полувозможностями – Яремчук с угла штрафной отправил мяч мимо штанги, а Мелеро в гордом одиночестве перед воротами пробил неточно. Но на 14-й минуте "летучие мыши" повели в счете, когда Дуро попал в дальний угол после прострела Лопеса.

На этом достижении "Валенсия" решила не останавливаться. На экваторе тайма хозяева поля удвоили собственное преимущество. В этот раз Пепелу выполнил заброс от левого края, а Яремчук головой переправил мяч в дальний угол ворот "Альмерии".

ВИДЕО

"Красно-белые" бросились отыграться. Эдгар через шесть минут после гола украинца даже отправил мяч в сетку. Однако после просмотра видеоповтора судейская бригада гол отменила из-за игры рукой.

Размочить счет гости сумели после перерыва. На 50-й минуте Сентельес подал с левого фланга, а Аррибас головой замкнул дальнюю штангу. Далее, несмотря на все попытки футболистов "Альмерии", забить во второй раз им не удалось. Не воспользовались моментами и левантийцы. В частности, Пепелу с пенальти попал в штангу.

"Валенсия" одержала домашнюю победу и вплотную подобралась к топ-6 Примеры. Подопечные Рубена Барахи набрали 35 очков. Яремчук провел на поле 70 минут. Общая статистика украинца – 16 матчей, 2 гола.

К слову, ранее составили профайл наставника "Жироны" Мичела в погоне за "золотом".

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