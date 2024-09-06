"Лукойл" среди целей. ГУР совершило кибератаку по российской инфраструктуре, - источники

Киберспециалисты ГУР нанесли удар по российской инфраструктуре. В частности, были атакованы "Лукойл", "ГИБДД", "Банк России" и органы власти страны-агрессора.
Об этом РБК-Украина рассказали источники в спецслужбах.
Как рассказали собеседники, 4 сентября в результате операции киберспециалистов ГУР МОУ совместно с ПО Team поражена сетевая инфраструктура на территории государства-агрессора. Были атакованы "Лукойл", ГИБДД, "Банк России".
Также в целом уничтожено 18 серверов без возможности восстановления, поражена инфраструктура ООО "Антенна", которая предоставляет услуги значительному количеству органов власти и коммерческим предприятиям, участвующим в обеспечении агрессии РФ против Украины.
В частности, были затерты конфигурации на 598 сетевых коммутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) главного провайдера и 389 устройств у субпровайдера, которые предоставляли доступы к всемирной сети всем клиентам компаний.
В результате атаки выкачаны базы всех клиентов провайдера с ФИО, телефонами, адресами и паспортными данными. Как сообщили собеседники, указанные действия остановили предоставление услуги интернет и цифрового телевидения в Ивановской области РФ более 13 тысяч пользователей. В том числе:
"ГУР МОУ продолжает процесс системного демонтажа сетевой инфраструктуры государства-агрессора. Ожидайте новостей, пока у РФ еще существует связь со Всемирной сетью", - отметил собеседник в разведке.
Напомним, что украинские хакеры регулярно наносят удары по России. Под атаки попадают в частности платежные системы или госпредприятия агрессора.
В частности, ранее перехвачена переписка между главой парламента России и диктатором Владимиром Путиным. Последний предлагал после "выборов" усилить контроль в стране и конфронтацию со странами Запада;
Также РБК-Украина писало об атаке на несколько компаний в России, поддерживающих войну.
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