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Лукашев: єднання нації має бути пріоритетом кожної влади

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Київ, Середа 16 лютого 2022 16:12
Лукашев: єднання нації має бути пріоритетом кожної влади Фото: народний депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олександр Лукашев (zagittya.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

День єднання - важливий етап українського державотворення, а ідея виокремити національну єдність як державну і соціальну цінність безумовно заслуговує на повагу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олександра Лукашева в ефірі телеканалу LIVE.

На думку політика, єднання нації має бути пріоритетом кожної влади, і сьогодні в розмові про подальшу долю Донбасу це питання актуальне як ніколи.

"Якщо ми говоримо про "зшивання" України, то ми просто зобов’язані повернути Донбас та його жителів на Батьківщину. В цьому нам допоможе виконання Мінських угод, які влада відмовляється реалізовувати вже багато років. Якщо ці люди і ці території потрібні Україні, не повинно бути економічної блокади цих регіонів", - вважає парламентар.

Народний депутат переконаний, що в будь-якому разі ми маємо діяти, а не лише робити заяви, які унеможливлюють конструктивне продовження діалогу.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський видав указ про створення державного свята під назвою День єднання. Тепер його будуть відзначати щороку 16 лютого.

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Опозиційна платформа За життя
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