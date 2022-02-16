Лукашев: единение нации должно быть приоритетом каждой власти

День единения - важный этап украинского государства, а идея выделить национальное единство как государственную и социальную ценность безусловно заслуживает уважения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александра Лукашева в эфире телеканала LIVE.

По мнению политика, единение нации должно быть приоритетом каждой власти, и сегодня в разговоре о дальнейшей судьбе Донбасса этот вопрос актуален как никогда.

"Если мы говорим о "сшивании" Украины, то мы просто обязаны вернуть Донбасс и его жителей на Родину. В этом нам поможет выполнение Минских соглашений, которые власть отказывается реализовывать уже много лет. Если эти люди и эти территории нужны Украине, не должно быть экономической блокады этих регионов", - считает парламентарий.

Народный депутат убежден, что в любом случае мы должны действовать, а не только делать заявления, которые делают невозможным конструктивное продолжение диалога.