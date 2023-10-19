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Лукашенко уволил посла Беларуси в Украине, - СМИ

Фото: Александр Лукашенко, белорусский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, освободил Игоря Сокола от должности посла в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом изданию БелТА рассказали в пресс-службе белорусского диктатора.

По информации издания, также был уволен посол Беларуси в Эстонии Вячеслав Качанов. 

Журналисты уточняют, что сегодня, 19 октября, Лукашенко подписал соответствующие указы по двух дипломатам. 

Стоит заметить, что Сокол вместе со всеми сотрудниками посольства Беларуси в Украине выехал из страны еще в марте 2022 года. 

Участие Беларуси в войне против Украины

Напомним, Беларусь является союзником России в войне против Украины. В частности, российские оккупанты вторглись в нашу страну 24 января 2022 года с территории РБ. Недавно это признал сам Лукашенко.

Также в начале полномасштабной войны российские солдаты обстреливали Украину с территории Беларуси. 

При этом в Беларуси регулярно проводят военные учения, на которых, в частности, обучают российских военных. 

 

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