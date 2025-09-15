Лукашенко встретился с гауляйтером Херсонской области Сальдо: в МИД Украины отреагировали

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 15 сентября встретился в Минске с "гауляйтером" оккупированной части Херсонской области Владимиром Сальдо. Это очередное проявление грубого пренебрежения к суверенитету и территориальной целостности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
"Позорным является не только факт встречи, но и высказывания Александра Лукашенко об оккупированной части Херсонщины как якобы "новый регион" России, готовность способствовать укреплению оккупационного режима и развивать торговлю с оккупантами", - отметили в ведомстве.
В МИД напомнили, что в соответствии с нормами международного права любые сделки с оккупационными режимами являются ничтожными и будут иметь исключительно негативные последствия для Беларуси как государства.
Министерство подчеркнуло, что Украина оставляет за собой право адекватного реагирования с целью усиления санкционных режимов и углубления международной изоляции белорусского режима за противоправные действия вопреки многочисленным резолюциям Генереальной Ассамблеи ООН, в частности резолюции от 12 октября 2022 года "Территориальная целостность Украины. Защита принципов устава ООН", которую поддержали 143 государства-члена ООН.
"Вызывают особое удивление бред Александра Лукашенко о том, что он "советский человек", для которого Украина и Херсонщина "также его земля". Напоминаем, что СССР уже более трех десятилетий как на свалке истории. Туда же рано или поздно отправятся и оба ностальгирующие непризнанные деятели, которые встречались сегодня в Минске. Зато Украина была, есть и будет целостной в международно признанных границах", - отметили в МИД.
Напомним, бывший мэр Херсона Владимир Сальдо является коллаборантом. Он начал сотрудничать с оккупантами после того, как они в 2022 году взяли под контроль Херсонскую область. Оккупанты назначили его "губернатором" области.
В 2023 году суд заочно приговорил Сальдо к 15 годам заключения. Его обвинили в государственной измене.
В том же году активы коллаборанта и его родственников конфисковали и передали государству.
В сентябре 2024 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении так называемого "губернатора" оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо. Его обвиняют в похищении почти 3 тысяч тонн украинского зерна.