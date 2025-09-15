Лукашенко встретился с гауляйтером Херсонской области Сальдо: в МИД Украины отреагировали

"Позорным является не только факт встречи, но и высказывания Александра Лукашенко об оккупированной части Херсонщины как якобы "новый регион" России, готовность способствовать укреплению оккупационного режима и развивать торговлю с оккупантами", - отметили в ведомстве.

В МИД напомнили, что в соответствии с нормами международного права любые сделки с оккупационными режимами являются ничтожными и будут иметь исключительно негативные последствия для Беларуси как государства.

Министерство подчеркнуло, что Украина оставляет за собой право адекватного реагирования с целью усиления санкционных режимов и углубления международной изоляции белорусского режима за противоправные действия вопреки многочисленным резолюциям Генереальной Ассамблеи ООН, в частности резолюции от 12 октября 2022 года "Территориальная целостность Украины. Защита принципов устава ООН", которую поддержали 143 государства-члена ООН.

"Вызывают особое удивление бред Александра Лукашенко о том, что он "советский человек", для которого Украина и Херсонщина "также его земля". Напоминаем, что СССР уже более трех десятилетий как на свалке истории. Туда же рано или поздно отправятся и оба ностальгирующие непризнанные деятели, которые встречались сегодня в Минске. Зато Украина была, есть и будет целостной в международно признанных границах", - отметили в МИД.