Лукашенко сделал неожиданное заявление о позиции Путина про войну с Украиной

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что глава Кремля Владимир Путин якобы не заинтересован в втягивании Беларуси в войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Лукашенко телеканалу Al Arabiya English, которое приводит БелТА.
Отвечая на вопрос о возможном новом наступлении на Украину с территории Беларуси, Лукашенко заверил, что обсуждал с главой Кремля совсем другой вопрос.
По его словам, они якобы «много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перекинулась на территорию Беларуси».
Лукашенко привел слова главы Кремля дословно.
"Мы понимаем, что вступление Беларуси в каком-либо качестве в войну, в конфликт - неприемлемо. Это принесет больше вреда, чем пользы", - передал он слова Путина.
Лукашенко назвал несколько причин, по которым Беларусь якобы не вступит в войну.
Первая - военная уязвимость. По его словам, Беларусь "как на ладони" у украинских военных, а ее ключевая инфраструктура под угрозой.
"Наши основные объекты жизнеобеспечения - производственные и логистические — окажутся под ударом. Как они заявили, у них намечено уже 500 таких целей на территории Беларуси", - сказал он.
Вторая - нежелание народа воевать, ведь погибнет много военных.
Третья - увеличение линии фронта.
"Фронт для России, прежде всего, если бы она атаковала Киев с территории Беларуси, увеличится на 1,5 тыс. километров белорусско-украинской границы", - пояснил Лукашенко.
Он добавил, что белорусы с "россиянами в условиях нынешней войны не смогут обеспечить защиту этого участка".
Отдельно диктатор предостерег от риска расширения конфликта. Словом, в случае нападения с территории Беларуси НАТО может ввести в Украину свои войска.
"И эта война приобретет новое качество. Это будет война Беларуси и России против блока НАТО", - заявил он.
Отвечая на вопрос, Лукашенко заверил, что Украине со стороны Беларуси бояться «абсолютно нечего».
"И они это знают, и военные это знают. Люди, народ Украины, это знают. Из-за каких-то политических амбиций эта тема подогревается", - добавил он.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает несколько сценариев расширения войны, в частности с привлечением Беларуси.
В ГПСУ сообщили РБК-Украина, что 1085-километровая граница с Беларусью находится под контролем и продолжает усиленно укрепляться.
Также стоит напомнить, что Беларусь проводила совместные с Россией ядерные учения, а из Минска регулярно раздаются заявления о якобы атаках украинских дронов.
Из-за угрозы со стороны Беларуси в приграничных общинах на Волыни решили натянуть антидроновые сетки вдоль дорог.