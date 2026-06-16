Лукашенко сделал неожиданное заявление о позиции Путина про войну с Украиной

Что Лукашенко рассказал о беседах с Путиным

Отвечая на вопрос о возможном новом наступлении на Украину с территории Беларуси, Лукашенко заверил, что обсуждал с главой Кремля совсем другой вопрос.

По его словам, они якобы «много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перекинулась на территорию Беларуси».

Лукашенко привел слова главы Кремля дословно.

"Мы понимаем, что вступление Беларуси в каком-либо качестве в войну, в конфликт - неприемлемо. Это принесет больше вреда, чем пользы", - передал он слова Путина.

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Три причины не воевать

Лукашенко назвал несколько причин, по которым Беларусь якобы не вступит в войну.

Первая - военная уязвимость. По его словам, Беларусь "как на ладони" у украинских военных, а ее ключевая инфраструктура под угрозой.

"Наши основные объекты жизнеобеспечения - производственные и логистические — окажутся под ударом. Как они заявили, у них намечено уже 500 таких целей на территории Беларуси", - сказал он.

Вторая - нежелание народа воевать, ведь погибнет много военных.

Третья - увеличение линии фронта.

"Фронт для России, прежде всего, если бы она атаковала Киев с территории Беларуси, увеличится на 1,5 тыс. километров белорусско-украинской границы", - пояснил Лукашенко.

Он добавил, что белорусы с "россиянами в условиях нынешней войны не смогут обеспечить защиту этого участка".

Риск войны с НАТО

Отдельно диктатор предостерег от риска расширения конфликта. Словом, в случае нападения с территории Беларуси НАТО может ввести в Украину свои войска.

"И эта война приобретет новое качество. Это будет война Беларуси и России против блока НАТО", - заявил он.

Есть ли угроза для Украины

Отвечая на вопрос, Лукашенко заверил, что Украине со стороны Беларуси бояться «абсолютно нечего».

"И они это знают, и военные это знают. Люди, народ Украины, это знают. Из-за каких-то политических амбиций эта тема подогревается", - добавил он.