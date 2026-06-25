Лукашенко заявил о "встрече" с представителями Зеленского: что обсудили

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко якобы встречался в Минске с представителями президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление белорусского диктатора.
"Чтоб вы знали, на этом месте недавно были представители Зеленского", - сказал Лукашенко на встрече со своими чиновниками.
По словам диктатора, если Беларусь втянут в войну против Украины, то ее качество "мгновенно изменится" и война будет "совсем другая".
"Кстати, мы получили ответ президента (Зеленского - ред.), и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться, надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо в морду ударить и так далее. Давайте по-человечески", - добавил Лукашенко.
Он заверил, что Беларуси "не нужно" втягиваться в войну.
"Ну как воевать против украинцев, если с той стороны территориально войска в основном. Мы что будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы так же не хотим с украинцами воевать", - добавил диктатор.
Самопровозглашенный президент заверил, что позиция Беларуси "миролюбивая". При этом его страна "будет с Россией рядом в любой ситуации".
"Хотят мира, давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации", - уточнил он.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Россия рассматривает проведение новых операций с территории Беларуси. Враг обсуждает как наступление на украинские территории с севера, так и атаку на одну из стран НАТО.
Также недавно стало известно, что на территории Беларуси работают ретрансляторы, которые помогают России атаковать гражданские объекты в Украине "Шахедами".
В связи с этим Зеленский предупредил, что если Беларусь не уберет ретрансляторы за неделю, это сделает Украина.
Уже вчера, 24 июня, глава украинского государства отметил, что ретрянсляторы на территории РБ перестали работать.