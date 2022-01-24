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"Цілий контингент армії". Лукашенко має намір відправити війська на кордон з Україною

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Білорусь, Понеділок 24 січня 2022 13:35
"Цілий контингент армії". Лукашенко має намір відправити війська на кордон з Україною Фото: лідер правлячого режиму у Білорусі Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Іванна Шовкун

Лідер правлячого режиму в Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що стягне на кордон з Україною "цілий контингент білоруської армії". Таку заяву він зробив, посилаючись на те, що нібито "українці почали стягувати туди війська".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Пул Першого" в Telegram.

"Цього року проведемо навчання (спільно з Росією - ред.) на півдні Білорусі. Це ще для нас важливо, бо нам доведеться там розгорнути цілий контингент білоруської армії... І тут це не пов'язано з жодною окупацією. Ми просто хочемо. захистити наш південний кордон", - сказав Лукашенко.

Він також заявив, що політикам слід звернути увагу на концентрацію військ не лише на кордоні Латвії, Литви, Польщі, а й України.

"Не ми першими почали звертати увагу на південний наш кордон. Українці почали стягувати туди війська. Не розумію, навіщо", - сказав невизнаний президент Білорусі.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що кордон з Україною треба надійно захистити "на випадок непередбачуваності". За його словами, українська влада нібито знаходиться "під зовнішнім управлінням".

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