Лукашенко заявив про істерику РФ через співпрацю Білорусі з Заходом

Президент Білорусі дорікнув РФ відсутністю нормальних економічних відносин з Мінськом

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сотрудничество его страны с западными государствами вызывает необоснованную негативную реакцию и "порой истерику" у России. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство "Белта".

Такое мнение глава Беларуси высказал на совещании, посвященном сотрудничеству с европейскими организациями и участию страны в соответствующих интеграционных структурах.

"Это сотрудничество на Западе сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера - Российской Федерации. Спрашивается, чего вы истерите? Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?" - подчеркнул он и добавил, что сама Москва "очень продвинута в отношениях с Евросоюзом, Америкой и НАТО".

Кроме того, Лукашенко упрекнул РФ в отсутствии нормальных экономических отношений с Минском.

"Зачем нам искать счастье за тридевять земель, если бы были нормальные экономические отношения с Россией, если бы мы могли… свободно торговать, перемещать товары, могли перемещаться люди, получать услуги, нас не оскорбляли? Зачем нам искать какое-то счастье неизвестно где?" - отметил белорусский лидер.

Лукашенко заявил, что сейчас Минск успешно налаживает сотрудничество с Евросоюзом, который стал вторым крупнейшим партнером Беларуси.

"Растут инвестиции, увеличилось положительное сальдо в торговле, развиваются контакты. Минувший год стал рекордным по объему сотрудничества с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития", - сказал он.

Вместе с тем глава Беларуси подчеркнул, что Брюссель, несмотря на улучшения отношений с Беларусью, все же продлил действие некоторых ограничительных мер.

"Торгуется с нами даже по мелочам ЕС, уклоняется от разговора о новом базовом соглашении, до сих пор нет четких юридических рамок взаимодействия", - добавил Лукашенко.

Напомним, в январе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе.

Как позже писало РБК-Украина, Лукашенко заявил, что Беларусь готова к диалогу с НАТО на принципах паритетности и прозрачности.

Добавим также, в декабре 2018 года президент Беларуси предложил не называть Россию братским государством.