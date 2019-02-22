Лукашенко заявив про готовність Білорусі до діалогу з НАТО

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

За словами Лукашенка, у Білорусі є свої інтереси

Президент Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готова до діалогу з НАТО на принципах паритетності та прозорості. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БЕЛТА".

За словами Лукашенка, у Білорусі є свої інтереси, і вони повинні поважатися партнерами і тими, хто хоче співпрацювати з країною.

"Як суверенна держава Білорусь готова до конструктивного діалогу, в тому числі і з Північноатлантичним блоком на принципах паритетності та прозорості. Ми себе не відгорожуємо парканом ні від кого. Ми готові вести цей діалог", - зазначив Олександр Лукашенко.

РБК-Україна писало, що голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін повідомляв про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони Британії заявили, що Росія хоче повернути під свій контроль країни колишнього Радянського Союзу, зокрема Україну та Грузію. Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон заявив, що сьогодні НАТО стало сильніше і готове захищатися від дій Росії.