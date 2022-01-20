Лукашенко призначив референдум щодо конституції на 27 лютого. Головні зміни

Лідер правлячого режиму в Білорусі Олександр Лукашенко визначився з датою референдуму щодо внесення змін до конституції. Він пройде 27 лютого 2022 року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА .

Повідомляється, що згідно з указом Лукашенка, республіканський референдум з питання внесення змін і доповнень до конституції Білорусі пройде 27 лютого 2022 року.

Також визначено формулювання питання, яке винесуть на референдум, "Чи приймаєте Ви зміни і доповнення Конституції Республіки Білорусь?". Також повідомляється, що прийняте на референдумі рішення є невід'ємною частиною білоруської конституції.

Які зміни можуть внести до Конституції Білорусі

У білоруській конституції пропонується закріпити пункт про те, що "Білорусь виключає військову агресію зі своєї території щодо інших держав".

Також пропонується сформулювати визначення шлюбу як "союзу жінки і чоловіки".

Що стосується атомної енергетики, до в документі може з'явитися формулювання про те, що "Білорусь розвиває атомну енергетику в мирних цілях, забезпечує безпеку при виробництві і використанні атомної енергії".

Посилюються вимоги до кандидата на пост президента Білорусі. Наприклад, наступним президентом зможе стати громадянин не молодше 40 років, який не менше 20 років безпосередньо перед виборами років проживав в країні. Сьогоднішні вимоги - не молодше 35 років і не менше 10 років проживання в Білорусі відповідно. При цьому забороняється претендувати на вищу посаду тим, у кого було громадянство іншої країни або посвідка на проживання.

Пропонується обмежити число президентських термінів двома (на сьогодні в конституції немає обмежень за термінами). А також виключити з президентських повноважень призначення членів ЦВК, голів Конституційного, Верховного і Вищого господарського судів, але дозволити вводити режим НС при спробах "насильницької зміни конституційного ладу".

Крім того, зміни розширюють підстави для зміщення президента Білорусі з посади - за станом здоров'я, за рішенням Всебілоруських народних зборів (у разі держзради або іншого тяжкого злочину).

При цьому президента, який припинив повноваження, не можна буде притягнути до відповідальності за дії, пов'язані з виконанням повноважень.