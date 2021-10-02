Лукашенко заявив, що готовий піти у відставку, але за двох умов

Олександр Лукашенко заявив, що готовий піти у відставку, однак цьому мають передувати декілька умов. За його словами, це станеться "коли Захід припинить чинити тиск на країну, а її суверенітет буде гарантований".

Так, на питання журналіста американської телекомпанії CNN щодо відставки він відповів:

"Клянуся, я не збираюся бути президентом навіть до смерті. Клянуся. Все буде залежати від ситуації в Білорусі. Якщо ви, ваші патрони на Заході не втручатимуться звідки завгодно в нашу ситуацію і ми будемо відчувати себе впевнено і спокійно, як суверенна незалежна держава як народ, який заслужив бути суверенною і незалежною, повірте, все трапиться раніше, ніж ви думаєте".

Лукашенко додав, що президентом може бути людина стільки, скільки вона забажає і як її обере народ, але "якщо людина здорова і може керувати країною".