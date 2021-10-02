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Лукашенко заявил, что готов уйти в отставку, но при двух условиях

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Минск, Суббота 02 октября 2021 10:12
Лукашенко заявил, что готов уйти в отставку, но при двух условиях Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Александр Лукашенко заявил, что готов уйти в отставку, однако этому должны предшествовать несколько условий. По его словам, это произойдет "когда Запад прекратит оказывать давление на страну, а ее суверенитет будет гарантирован".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА".

Так, на вопрос журналиста американской телекомпании CNN об отставке он ответил:

"Клянусь, я не собираюсь быть президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси. Если вы, ваши патроны на Западе не будут вмешиваться откуда угодно в нашу ситуацию и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно, как суверенное независимое государство, как народ, который заслужил быть суверенным и независимым, поверьте, все случится раньше, чем вы думаете".

Лукашенко добавил, что президентом может быть человек столько, сколько он пожелает и как его изберет народ, но "если человек здоров и может управлять страной".

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Александр Лукашенко Минск
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