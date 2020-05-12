ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лукашенко порадив безробітним громадянам Білорусі влаштуватися на "нелюбу" роботу

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 13:46
Лукашенко порадив безробітним громадянам Білорусі влаштуватися на "нелюбу" роботу
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

На думку білоруського лідера, в країні досить вакансій

На думку президента Білорусі Олександра Лукашенка, в країні досить вакансій, а громадяни, що втратили роботу через ситуацію з коронавірусом, можуть зайнятися і "неприйнятною" та "нелюбою" роботою. Про це повідомляє БЕЛТА.

Так, у Лукашенка обговорили проект указу про соціальну підтримку окремих категорій громадян.

"Підтримувати будемо тих громадян, яким сьогодні потрібна підтримка... Цей непростий час людина повинна спокійно прожити, влаштувавшись на іншу роботу. Можливо, не зовсім прийнятну і улюблену", - зазначив глава Білорусі.

За його словами, в країні був обраний такий метод боротьби з поширенням коронавірусної інфекції, щоб при збереженні життя і здоров'я людей продовжувати і економічну діяльність у державі.

"Ми ж не закривали жодне виробництво, жоден ресторан, жоден кінотеатр - ми взагалі нічого не закривали і нікого не обмежували. Ми просто попередили людей: бережіть себе", - підкреслив Лукашенко.

До слова, в проекті указу йдеться про підтримку таких категорій, як багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю та батьки, які виховують дітей-інвалідів. Обговорювалося прийняття додаткових заходів їх підтримки в частині пенсійного забезпечення, соціального захисту та медичної допомоги.

Нагадаємо, на думку Лукашенка, на цей час ситуація у країні з коронавірусом COVID-19 терпима.

Як писало РБК-Україна раніше, зараз у Білорусі майже 24 тисячі хворих коронавірусом. При цьому кількість летальних випадків у країні складає всього 135.

Підкреслимо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що темпи поширення коронавірусу в Білорусі є одними з найшвидших в Європі. За показником кількості випадків коронавірусу на 1 мільйон населення Білорусь зараз випереджає усі сусідні країни.

Теги Новини України Олександр ЛукашенкоКоронавіруструдоустройствоБілорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся