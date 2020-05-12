Лукашенко порадив безробітним громадянам Білорусі влаштуватися на "нелюбу" роботу

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

На думку білоруського лідера, в країні досить вакансій

На думку президента Білорусі Олександра Лукашенка, в країні досить вакансій, а громадяни, що втратили роботу через ситуацію з коронавірусом, можуть зайнятися і "неприйнятною" та "нелюбою" роботою. Про це повідомляє БЕЛТА.

Так, у Лукашенка обговорили проект указу про соціальну підтримку окремих категорій громадян.

"Підтримувати будемо тих громадян, яким сьогодні потрібна підтримка... Цей непростий час людина повинна спокійно прожити, влаштувавшись на іншу роботу. Можливо, не зовсім прийнятну і улюблену", - зазначив глава Білорусі.

За його словами, в країні був обраний такий метод боротьби з поширенням коронавірусної інфекції, щоб при збереженні життя і здоров'я людей продовжувати і економічну діяльність у державі.

"Ми ж не закривали жодне виробництво, жоден ресторан, жоден кінотеатр - ми взагалі нічого не закривали і нікого не обмежували. Ми просто попередили людей: бережіть себе", - підкреслив Лукашенко.

До слова, в проекті указу йдеться про підтримку таких категорій, як багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю та батьки, які виховують дітей-інвалідів. Обговорювалося прийняття додаткових заходів їх підтримки в частині пенсійного забезпечення, соціального захисту та медичної допомоги.

Нагадаємо, на думку Лукашенка, на цей час ситуація у країні з коронавірусом COVID-19 терпима.

Як писало РБК-Україна раніше, зараз у Білорусі майже 24 тисячі хворих коронавірусом. При цьому кількість летальних випадків у країні складає всього 135.

Підкреслимо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що темпи поширення коронавірусу в Білорусі є одними з найшвидших в Європі. За показником кількості випадків коронавірусу на 1 мільйон населення Білорусь зараз випереджає усі сусідні країни.