Лукашенко заявив, що Білорусі не треба карантин через COVID-19

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що його країні не потрібен карантин через пандемію коронавірусу. Про це він заявив сьогодні під час спілкування з жителями Наровлянського району Гомельської області, передають білоруські ЗМІ.

Лукашенко зазначив, що в разі необхідності готовий ввести карантин і комендантську годину. У той же час він підкреслив, що білорусам "це не треба".

"Так мене люди на вила піднімуть. Немає такої необхідності", - заявив Лукашенко та підкреслив, що Білорусь не закривала свої кордони, а також не вводила обмеження на відвідування храмів та цвинтарів.

Нагадаємо, до цього Лукашенко назвав дурістю носіння захисних масок у школах у зв'язку з пандемією коронавірусу.

"Не можна дітям ці маски одягати, особливо в школі. Такої вимоги не було. І якщо десь це є, ті, хто це запровадив, відповідатимуть. Ви краще відкрийте вікно, провітріть, щоб було свіжо", - заявив білоруський президент.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я закликала Білорусь скасувати всі громадські заходи. На сьогодні в країні підтверджено більше 10 тисяч випадків COVID-19.