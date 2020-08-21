Лукашенко завтра полетить в район навчань під Гродно

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в цих умовах змушений був велику кількість військових перекинути на західний напрямок, особливо в район Гродно. Він полетить туди в суботу.

Про це він заявив під час спілкування з працівниками агрокомбінату "Дзержинський", передає "БелТА".

"Завтра ви побачите. Я туди полечу інспектувати", - зазначив він.

Лукашенко заявив, що попередив президента Росії Володимира Путіна про ситуацію, яка складається в Білорусі.

"У нас повне взаєморозуміння, у нас є відповідний договір у рамках ОДКБ і Союзної держави", - додав він.

Також в Міноборони Білорусі повідомили, що військові проведуть комплексне тактичне навчання на Гродненському напрямку. Буде створено зведене угруповання військ, до складу якого входять повітряно-десантні, мотострілкові, танкові, артилерійські підрозділи, а також розрахунки безпілотних літальних комплексів і радіоелектронної боротьби.

Навчання буде проходити під керівництвом командувача військами Західного оперативного командування в період з 28 по 31 серпня.

На 174 навчальному полігоні ВВС і ППО в "Доманове" зенітні ракетні артилерійські дивізіони 6 і 11 окремих механізованих бригад виконають бойові стрільби із зенітного гарматного ракетного комплексу "Тунгуска".

Нагадаємо, Олександр Лукашенко пообіцяв розібратися з ситуацією в Білорусі в найближчі дні.

Раніше він заявив, що Росія надасть всебічну допомогу по забезпеченню безпеки.

Тим часом, українська сторона посилила охорону кордону з Білоруссю.